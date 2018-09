Szef MSZ: KE jest krytyczna wobec budowy Nord Stream 2

Minister spraw zagranicznych, prof. Jacek Czaputowicz stwierdził, że Komisja Europejska jest krytyczna wobec projektu Nord Stream 2.

W rozmowie z wPolsce.pl szef polskiej dyplomacji podkreślił, że KE uważa budowę drugiej nitki Gazociągu Północnego za "zły projekt", który nie prowadzi do dywersyfikacji dostaw gazu, a co za tym idzie- do zapewnienia bezpieczeństwa i suwerenności energetycznej państw Unii Europejskiej.

"Komisja Europejska spotyka się z oporem niektórych państw. Polska do nich nie należy. Zarówno Polska jak i USA wspierają interes Europejski w tej sprawie"-wskazał Czaputowicz.

Pytany o ewentualne powstanie baz amerykańskich w Polsce, minister odpowiedział, że mogłoby to mieć miejsce... już na wiosnę przyszłego roku.

Odnosząc się do wspólnej deklaracji podpisanej przez prezydentów Polski i USA, polityk stwierdził, że umacnia ona relacje między oboma krajami. Dokument dotyczy wzmocnienia bezpieczeństwa, zatem również i wspomnianych baz wojskowych.

yenn/wPolityce.pl, Fronda.pl