Szef MSZ Białorusi: Musimy się integrować, sami nie przetrwamy

Od kilku tygodni Rosja nasiliła presję na Białoruś, by ta wywiązała się z podpisanej w 1999 roku umowy o Państwie Związkowym. Na początku grudnia w Brześciu, premier Rosji Dmitrij Miedwiediew dał jasno do zrozumienia, że Kreml nie jest już zainteresowany utrzymywaniem sojuszniczych relacji za free, ale chce ścisłej integracji.

Tzw. manewr podatkowy, czyli stopniowe znoszenie przez Rosję ceł eksportowych na ropę naftową do 2025 roku i podnoszenie podatków od kopalin, doprowadzi do wzrostu cen surowca dla Białorusi i zmniejszy jej wpływy do budżetu z eksportu paliw produkowanych z rosyjskiej ropy w białoruskich rafineriach. Według ekspertów, Białoruś straci 10,6 mld dolarów dochodu, dlatego domaga się od Rosji wypracowania mechanizmu rekompensaty.