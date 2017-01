Szef MSWiA: 'KOD mówi językiem Putina'

reklama

„KOD, który protestuje przeciwko obecności wojsk amerykańskich w Polsce, mówi językiem Putina” – powiedział dziś Mariusz Błaszczak w rozmowie z TVP Info.

Rozmowa ministra dotyczyła między innymi propozycji zmian dot. samorządów:

„Problem koalicji PO-PSL polegał na niesprawiedliwym dzieleniu owoców wzrostu gospodarczego. Postulatem jest dziś stworzenie takich warunków, aby ludzie aktywni, chcący poświęcić się wspólnocie samorządowej, mieli taką szansę. Dziś tej szansy nie ma, bo prezydent, burmistrz czy wójt, który rządzi kilka kadencji jest nie do pokonania. Kto odpowiada za organizację wyborów samorządowych? Tenże prezydent, burmistrz i wójt – to jest patologia i nie może tak być, by we własnej sprawie sędzią był ten, kto rządzi”

Minister Błaszczak wypowiedział się także na temat protestów KOD dot. obecności wojsk amerykańskich w Polsce:

„KOD, który protestuje przeciwko obecności wojsk amerykańskich w Polsce, mówi językiem Putina. Tak to jest. Przypominam, że Lech Kaczyński, kiedy razem z innym przywódcami z naszej części Europy zatrzymał rosyjską inwazję na Gruzję, na wiecu w Tbilisi powiedział, że jeśli zabraknie jednoznacznej postawy ze strony Zachodu, to najpierw zagrożona będzie Gruzja, potem Ukraina, potem państwa bałtyckie, a potem może też i Polska”

Wypowiedział się także na temat ostatnich sondaży wyborczych, w których poparcie dla PiS wzrosło, spadło z kolei w przypadku Nowoczesnej:

„poparcie Nowoczesnej i PO razem liczone jest mniejsze niż Prawa i Sprawiedliwości. – Wynika to z awanturnictwa i pieniactwa opozycji”

dam/TVP.Info,Fronda.pl

17.01.2017, 16:00