Szef MSWiA apeluje do polityków: Dajcie spokój polskim policjantom!

„To jest dobra okazja, radosna okazja, żebym, jako polityk, zaapelował do innych polityków - dajcie spokój polskim policjantom. Oni są od tego, żeby dbać o bezpieczeństwo wszystkich Polaków, niezależnie od tego, jakie mają poglądy polityczne” - mówił dziś szef MSWiA Joachim Brudziński w trakcie uroczystości rozdania nagród policjantom, którzy w trakcie akcji ratunkowych narażali swoje życie.

Minister spraw wewnętrznych i administracji zaapelował wprost, aby nie angażować policjantów w doraźny spór polityczny.

Nagrodzeni policjanci to między innymi funkcjonariusze, którzy wyprowadzili z płonącego mieszkania starszą osobę czy uratowali mężczyznę, który chciał popełnić samobójstwo. Także mundurowi z Łeby, którzy brali udział w akcji ratowniczej tonących przy falochronie osób.

Jak podkreślał minister:

„Często opinii publicznej umyka ta oczywista prawda, że każde wyjście do pracy, każdy dzień, który zaczynacie nakładając mundur policjanta, to nie praca, to służba, której efektem i owocem jest to, za co chcemy wam dzisiaj podziękować, czyli uratowane ludzkie życie”.

