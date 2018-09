Matteo Salvini: 700 tysięcy imigrantów... Mamy dość!!!

Minister spraw wewnętrznych Włoch Matteo Salvini został oskarżony przez grupę włoskich obywateli o “nielegalne zatrzymanie” imigrantów.

Statek włoskiej straży przybrzeżnej “Diciotti” ze 150 migrantami na pokładzie został zatrzymany w porcie w Katanii na Sycylii, ale migrantom nie pozwolono zejść na ląd.

Oskarżyciele cytowali między innymi tę wypowiedź ministra: „Szczęśliwe dni dla nielegalnych imigrantów już się skończyły, przygotujcie się do spakowania walizek. Z pełną i kulturą i na spokojnie, ale musicie wrócić do domu”.

Poniżej wypowiedź Salviniego na temat oskarżenia.

Pytanie: – Statek “Diciotti” pozostaje zatrzymany w porcie w Katanii. Jak można rozwiązać tę sytuację?

Salvini: – Jako włoski minister i ojciec uważam, że jeśli chodzi o imigrację, Włochy dały już dość. Siedemset tysięcy imigrantów w ciągu zaledwie kilku lat. Sto sześćdziesiąt tysięcy gości w hotelach opłacanych przez Włochów. 130 000 wniosków o azyl polityczny, złożonych jeszcze za poprzednich rządów.

Dlatego postanowiłem położyć temu kres.

We Włoszech ci, którzy przyjeżdżają tu bez pozwolenia na przybycie, tak jak ten i inne statki, nie zostaną w kraju, przynajmniej dopóki Europa w końcu się nie obudzi i nie zrobi tego, co do niej należy, czyli przyjmie ich, jak zrobiliśmy to my w ostatnich latach.

– Ale czy martwi pana dochodzenie prokuratora dotyczące nielegalnego przetrzymywania?

– Nie martwię się tym, ponieważ reprezentuję większą część Włochów. Jeśli są sędziowie czy prokuratorzy, którzy chcą mnie oskarżyć o nielegalne przetrzymywanie, proszę bardzo. Stawię się w sądzie. Chcę wyjaśnić, co mną powoduje. Jeśli ktoś myśli o aresztowaniu mnie, źle to rozumie, ponieważ jestem po stronie Włochów, którzy chcą porządku, reguł, szacunku i kontrolowanej imigracji. Proszę tych sędziów, którzy dobrze wykonują swoją pracę, aby robili to w taki sposób, żeby procedury zostały przyspieszone, ponieważ są cztery miliony Włochów, którzy oczekują sprawiedliwości. Dlatego nie sądzę, aby proces Matteo Salviniego służył komukolwiek. (…)

Nie poddam się, nie zrezygnuję i nie cofnę się ani o krok.

dam/euroislam.pl