Szef MSW dziękuje policji za służbę w czasie protestów

Szef MSWiA Mariusz Błaszczak w czasie centralnych obchodów święta policji w Legionowie poinformował, że przygotowywana jest nowa koncepcja szkolnictwa policyjnego.

Jak mówił minister, wraz z rozwojem policji musi się też rozwijać system szkolenia funkcjonariuszy:

"Utworzony został zespół, który pracuje nad przygotowaniem założeń tej koncepcji, dlatego, że - choć polska policja jest profesjonalna - nigdy dość działań, wysiłków w tej sprawie. Polska policja jest służbą, która się rozwija, jest w stanie realnie zapewnić bezpieczeństwo w naszym kraju."

Minister Mariusz Błaszczak podziękował policjantom, którzy pilnują porządku i przestrzegania prawa w czasie ostatnich protestów przeciwko reformie sądów:

"W polskiej polityce jest opozycja mówiąca o przejmowaniu władzy przez ulice. Są ludzie, którzy mówią, że będą blokować prawa innych do zgromadzeń i próbuja to prawo odebrać innym, ale Państwo stoicie na straży praw obywatelskich, wolności, swobód obywatelskich i bardzo Państwu dziękuję za to, że wypełniacie swoje obowiązku celująco."

W czasie obchodów w Legionowie prezydent Andrzej Duda wręczył nominacje generalskie dwóm oficerom policji - komendantowi wojewódzkiemu w Katowicach inspektorowi Krzysztofowi Justyńskiemu i komendantowi wojewódzkiemu w Lublinie inspektorowi Pawłowi Dobrodziejowi.

przk/IAR