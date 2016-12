Szef MON: Żołnierze OT będą mieli najnowocześniejsze wyposażenie

reklama

Tweetup MON w Zielonce, źr. zdj. Twitter/MON_GOV_PL reklama

W środę 7 grudnia br. minister obrony narodowej Antoni Macierewicz spotkał się z kierowniczą kadrą MON i SZRP oraz ekspertami i przedstawicielami mediów społecznościowych w Wojskowym Instytucie Techniki Uzbrojenia w Zielonce. Tematem były Wojska Obrony Terytorialnej.

"Mogliście państwo obserwować pokazy zdolności najnowocześniejszych modeli dronów, dronów bojowych, dronów obserwacyjnych. Są one przygotowane dla wojsk operacyjnych jak i przyszłych Wojsk Obrony Terytorialnej. Liczymy na to, że wkrótce wejdą do seryjnej produkcji"- powiedział podczas pokazów dronów w Zielonce minister Macierewicz.

Zdaniem szefa MON, drony będą „stanowić skuteczne narzędzie działania w każdej sytuacji obronnej, jakiej możemy się znaleźć”.

"Możliwości działania są olbrzymie, skuteczność także. Liczymy na to, że nasza armia będzie w stanie obronić się przed każdym zagrożeniem" – powiedział Macierewicz

W ocenie szefa resortu obrony, inwestycja w drony jest „odpowiedzią na wszystkie nieroztropne uwagi, jakie słyszeliśmy na temat Obrony Terytorialnej w kraju”.

"Żołnierze Obrony Terytorialnej będą wyposażeni w najnowocześniejszą broń. Drony są bronią masową. Skuteczność zależy od masowości. Mówimy o tysiącach egzemplarzy, to jest kwestia co najmniej roku czasu na zakończenie przygotowań i wdrożenie do masowej produkcji" – stwierdził na koniec Macierewicz.-"(...) To niesłychanie ważny krok w kierunku wzmocnienia naszej armii i uruchomienia tych sił, które będą zdolne przeciwstawić się ewentualnym zagrożeniom ze wschodu w nowoczesny i skuteczny sposób"

JJ/PAP, TVP Info, Polskie Radio, Fronda.pl

7.12.2016, 17:30