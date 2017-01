Szef MON złożył wniosek o pośmiertny awans dla 'Gryfa'

reklama

Wczoraj nad ranem zmarł generał brygady Janusz Brochwicz-Lewiński. Szef MON, Antoni Macierewicz wystąpił z wnioskiem do prezydenta Andrzeja Dudy o przyznanie "Gryfowi" pośmiertnego awansu na stopień generała dywizji.

Generał brygady Janusz Brochwicz - Lewiński w pierwszych dniach Powstania Warszawskiego wsławił się obroną kompleksu zabudowań "Getreide Industrie-Werke": młyna, fabryki makaronów, magazynów i tzw."pałacyku", czyli jednopiętrowej kamieniczki Karola Michlera przy ul. Wolskiej 40.

"Gryf" za te działania w dniach 4-5 sierpnia został odznaczony Krzyżem Walecznych. Od 6 sierpnia natomiast dowodził walkami kilkunastoosobowej grupy opóźniającej, której zadaniem była obrona rejonu Młynarska - Żytnia. 8 sierpnia odniósł poważne rany podczas walk na terenie Cmentarza Ewangelickiego na warszawskiej Woli. Ciężkie obrażenia szczęki wyeliminowały Brochwicz-Lewińskiego z dalszych walk.

Po kapitulacji powstania trafił do obozu przejściowego Lamsdorf (Łambinowice), a następnie do obozu jenieckiego Murnau. Po wyzwoleniu obozu przez Amerykanów pozostał na Zachodzie, gdzie otrzymał przydział do Ośrodka Zapasowego Samodzielnej Brygady Spadochronowej, z której we wrześniu 1945 r. został skierowany do szpitala w Szkocji. Przeszedł tam ciężką operację szczęki, a po zabiegu konieczna była pięciomiesięczna rehabilitacja. Szpital opuścił w lutym 1946 r.

Generał brygady Janusz Brochwicz-Lewiński pozostał na stałe w Wielkiej Brytanii. Wstąpił do tamtejszej armii, należał do 3. Pułku Królewskiego Huzarów, służył m.in. w gwardii przybocznej Jego Królewskiej Mości Jerzego VI.

W Palestynie i Sudanie działał jako agent wywiadu. Po opuszczeniu armii był przez 15 lat kwatermistrzem i oficerem administracyjnym w jednej z brytyjskich szkół wojskowych. Do Polski powrócił w lipcu 2002 r.

Odznaczony Krzyżem Srebrnym Orderu Wojennego Virtuti Militari, Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, dwukrotnie Krzyżem Walecznych, Krzyżem Partyzanckim, Krzyżem Armii Krajowej, Warszawskim Krzyżem Powstańczym, Krzyżem Kampanii Wrześniowej oraz Złotym Medalem za Zasługi dla Obronności Kraju.

