Szef MON: Wojsko Polskie należy do najlepszych!

robaczek 24.6.19 15:25

ANTONI WRÓĆ!!



tys mym idolem!!! Anotś!!! prosze!!!!



bez Antosia jestesmy zgubieni!! gdzie ŁON i jego młode wilczki (proboszcz polecił chlopaków podobno).



pyr pyr pyr!!!!!! UWAGA - lecą śmigłowce. pyr pyr pyr !!!! ;]



oj tępiaki moje kochane ;] az bym was przytulił ;]





pyr pyr hi hi hi.