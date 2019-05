Szef MON: Wczorajszy szczyt to dowód silnej i rosnącej pozycji Polski!

- Wczorajszy szczyt i podpisanie Deklaracji Warszawskiej to dowód silnej i rosnącej pozycji Polski w ramach UE - stwierdził na antenie Jedynki minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak.

Uczestnicy szczytu Together for Europe - High Level Summit podpisali Deklarację Warszawską dotyczącą Ponownego Zjednoczenia Europy. Przywódcy krajów, które w ciągu ostatnich 15 lat weszły do UE, napisali w niej, że rządy wszystkich państw członkowskich muszą uczestniczyć w procesie decyzyjnym w Unii na takiej samej zasadzie, w duchu lojalnej współpracy i jedności.