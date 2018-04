Szef MON w USA: Mamy powody do satysfakcji

– Jestem optymistą jeśli chodzi o zwiększenie amerykańskiej obecności wojskowej w Polsce. Decyzje w tej sprawie są na dobrej drodze – zapewnił Mariusz Błaszczak minister obrony narodowej po spotkaniu z sekretarzem obrony Jamesem Mattisem w Pentagonie.

Szef MON zaznaczył, że amerykańska obecność to wypełnienie wspólnego zadania odstraszania przeciwnika. Minister poinformował, że rozmowy przebiegły w bardzo dobrej atmosferze, a strona amerykańska docenia polskie wysiłki współtworzenia bezpieczeństwa w regionie i na odległych misjach oraz działania w sferze modernizacji Sił Zbrojnych i zwiększania nakładów finansowych na obronność.

Podczas spotkania podnoszono także kwestie współpracy zbrojeniowej. Jak zaznaczył sekretarz Mattis nabycie Patriotów dostosuje polskie siły zbrojne do wymagań współczesnych czasów.

Mariusz Błaszczak poinformował, że sekretarz obrony USA przyjął zaproszenie do złożenia wizyty w Polsce.

W piątek, minister obrony spotkał się także z przewodniczącym Komisji Sił Zbrojnych Izby Reprezentantów kongresmenem M. Thornberrym.

– Mamy powody do satysfakcji, gdyż Stany Zjednoczone bardzo poważnie traktują obecność wojsk amerykańskich w Polsce – mówił Mariusz Błaszczak minister obrony narodowej po spotkaniu z Doradcą ds. Bezpieczeństwa Narodowego Prezydenta Stanów Zjednoczonych – Johnem Boltonem w Waszyngtonie, 26 kwietnia.

Partnerstwo z USA

W trakcie rozmowy poruszono kwestie zwiększenia zaangażowania wojsk amerykańskich w Polsce oraz zagadnienia bilateralnej współpracy zbrojeniowej w procesie modernizacji Sił Zbrojnych, w którym Stany Zjednoczone są istotnym partnerem. Minister Błaszczak wspomniał o trwających negocjacjach na II fazę kontraktu na system obrony przeciwrakietowej oraz nowoczesnym systemie dowodzenia polem walki. Omawiano też wyzwania sojuszniczej reformy dowodzenia i przygotowania do zbliżającego się szczytu NATO w Brukseli.

- Jestem podbudowany tym, że relacje polsko- amerykańskie są tak dobre, bo to jest dobre dla Polski - podkreślił szef MON po spotkaniu w Białym Domu.

Wcześniej szef MON rozmawiał z przewodniczącym komisji sił zbrojnych Izby Reprezentantów, a także z przedstawicielami komisji sił zbrojnych Senatu.

W dwudniowej wizycie w Stanach Zjednoczonych, uczestniczyli także: Tomasz Szatkowski, podsekretarz stanu w MON oraz generał dywizji Jarosław Mika, Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych.

Wiceminister Szatkowski podczas pobytu w Waszyngtonie uczestniczył także w sesji w amerykańskim think-tanku Atlantic Council. W swoim wystąpieniu odniósł się do silnego i dojrzałego partnerstwa strategicznego między USA i Polską. Podkreślił gotowość do dalszego rozwijania relacji poprzez zwiększenie obecności Sił Zbrojnych USA w Polsce do poziomu dywizji wskazując, ze przyniosłoby to istotne korzyści dla bezpieczeństwa całego regionu wschodniej flanki NATO.

***

Polska znajduje się w centrum działań wojsk USA na wschodniej flance Sojuszu. Współpraca polsko-amerykańska realizowana jest w ramach trzech kluczowych inicjatyw: natowskiej wzmocnionej wysuniętej obecności, amerykańskiej operacji Atlantic Resolve oraz sojuszniczego systemu obrony przeciwrakietowej.

Obecność amerykańska w Polsce ma zróżnicowany charakter i wydatnie wpływa na kluczową pozycję naszego kraju w regionalnym systemie bezpieczeństwa. Pododdziały bojowe, dowództwa, wsparcie logistyczne i infrastruktura rozmieszczone są w różnych miejscach kraju. Przełomowe decyzje podjęte w trakcie Szczytu NATO i ich błyskawiczna realizacja wzmocniły realnie potencjał obrony i odstraszania Polski oraz całej wschodniej flanki NATO.

dam/mon.gov.pl