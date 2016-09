Szef MON w USA. John McCain zachwycony spotkaniem!

reklama

Spotkanie szefa MON z sen. McCainem/źródło zdjęcia: Twitter

Minister Obrony Narodowej Antoni Macierewicz przebywa obecnie w Stanach Zjednoczonych. Wczoraj szef MON przygotował bardzo mocne wystąpienie podczas dorocznego forum waszyngtońskiego ośrodka Center for European Policy Analysis. Nie zdążył go wygłosić, gdyż z powodu nadzwyczajnego posiedzenia rządu przyleciał do USA później, niż było to zaplanowane, więc zostało przedstawione w formie listu.

Jak można przeczytać na stronie MON, dziś szef resortu obrony spotka się z z członkami StowarzyszeniaWeteranów Armii Polskiej w Ameryce oraz weźmie udział w konferencji na temat bezpieczeństwa na Uniwersytecie Stanowym Rutgersa w New Brunswick w stanie New Jersey.

Wczoraj Macierewicz złożył kwiaty na grobie pułkownika Ignacego Matuszewskiego i majora Henryka Floyar-Rajchmana, spotkał się także z kierownictwem Instytutu Piłsudskiego w Nowym Jorku oraz senatorem Johnem McCainem, który w amerykańskim Senacie przewodniczy komisji ds. sił zbrojnych.

Okazało się, że McCain jest bardzo zadowolony ze spotkania, na którym rozmawiał z polskim ministrem obrony m.in. o wspólnych interesach bezpieczeństwa USA i Polski w Europie Wschodniej. Republikański senator opublikował na Twitterze zdjęcie z Antonim Macierewiczem, które podpisał: "Great visit!"

JJ/Fronda.pl

30.09.2016, 14:23