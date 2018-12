Szef MON: Udowodniliśmy, że wojsko jest dla nas priorytetem

- Aby rozwijać gospodarkę i systematycznie polepszać poziom życia naszych obywateli, w pierwszej kolejności trzeba zadbać o bezpieczeństwo. Nie da się tego zrobić bez silnych sił zbrojnych i bez mocnej pozycji międzynarodowej. Rząd Prawa i Sprawiedliwości podjął się wyzwania zmiany Polski na lepsze również w sprawach militarnych. Dziś, po 3 latach rządów, możemy z dumą powiedzieć, że nasz praca dla Polski służy Rodakom i Niepodległej – powiedział minister Mariusz Błaszczak podsumowując 3 lat działalności kierownictwa MON i Sił Zbrojnych RP.

W spotkaniu, które odbyło się w środę w Warszawie uczestniczyli dowódcy wojskowi, kadra kierownicza MON. Obecni byli także żołnierze państw sojuszniczych, którzy służą w Polsce w ramach tzw. eFP.

Więcej pieniędzy na obronność

Minister Błaszczak odnosząc się do kwestii budżetu na obronność przypomniał, że dzięki wysiłkom rządu przygotowana i podpisana została ustawa z 15 września 2017 r. o modernizacji i finansowaniu Sił Zbrojnych, która przewiduje stopniowe zwiększanie wydatków na obronność do 2,1% PKB w 2020 r., a docelowo do minimum 2,5% w roku 2030. Szef MON przypomniał, że Polska jako jedno z nielicznych państw NATO wywiązuje się z zobowiązania, jakim jest finasowanie sił zbrojnych na poziomie 2% PKB.

Przełomowy kontrakt na zakup systemu PATRIOT

28 marca 2018 roku Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej, podpisał kontrakt na zakup przeciwlotniczych i przeciwrakietowych zestawów Patriot. - Polska będzie drugim krajem na świecie wkrótce, po Stanach Zjednoczonych, wyposażonym w te najnowocześniejsze wersje zestawów z systemem IBCS, dzięki którym uzyskamy bardzo wysoką odporność na ataki z powietrza. Umowa oznacza nie tylko ogromną korzyść dla naszego bezpieczeństwa, ale także dla polskiej gospodarki. Podpisaliśmy bowiem umowy offsetowe o wartości 948 mln zł i 46 zobowiązań do transferu amerykańskich technologii. Przyspieszą one rozwój polskiego przemysłu zbrojeniowego. Blisko 700 mln zł zostanie wykorzystane w polskich firmach - zawarto 5 umów krajowych, m.in. na dostawę pojazdów Jelcz czy mobilnych węzłów łączności – zaznaczył szef MON.

Utworzenie nowej dywizji Wojska Polskiego - 18. Dywizji Zmechanizowanej

Decyzją ministra Mariusza Błaszczaka powołano nową Dywizję Zmechanizowaną z siedzibą w Siedlcach, która wzmocni i odbuduje potencjał obronny na wschód od Wisły. Jak zaznaczył szef MON nowa dywizja realnie wzmocni bezpieczeństwo Polski. - To nasza odpowiedź m. in. na ekspansywną, imperialną politykę Rosji – dodał.

Podwyżki płac dla żołnierzy i pracowników cywilnych

- Realną miarą troski państwa o żołnierzy i pracowników wojska są ich wynagrodzenia. Od 2011 r. podwyżki wynagrodzeń pracowników cywilnych były zamrożone. Dopiero w latach 2016 i 17 podniesiono limity finansowe, co pozwoliło na podwyżkę średnio o 250 zł w 2016 r. i ponad 200 zł w roku 2017. W 2018 r. podjąłem decyzję o przeznaczeniu na podwyżki 114,5 mln zł - wynagrodzenia wzrosły średnio o 200 zł, a w 2019 będzie to ponad 300 zł. W przypadku płac żołnierzy weszło już w życie przygotowane w MON rozporządzenie dzięki, któremu od 1 stycznia 2019 r. średnie uposażenie wzrośnie o ponad 500 zł – powiedział podczas spotkania minister.

Wprowadzenia reformy Systemu Kierowania i Dowodzenia

W Wojski Polskim wprowadzany jest nowy System Kierowania i Dowodzenia, który wyeliminuje dotychczasowy dysfunkcjonalny system i przywróci Sztabowi Generalnemu WP funkcje dowódcze. - Najgroźniejszym zaniedbaniem, do którego dopuścił poprzedni rząd PO-PSL był całkowicie dysfunkcjonalny system kierowania i dowodzenia, który w przypadku konfliktu zbrojnego mógł mieć dla Polski tragiczne skutki. (…) Nasza reforma przywraca Sztabowi Generalnemu funkcje dowódcze, wzmacnia jego rolę i rozszerza kompetencje. W ten sposób dostosowujemy struktury dowodzenia do modelu NATO. Jest to pierwszy etap reformy Systemu Kierowania i Dowodzenia – powiedział minister Błaszczak.

Dalszy rozwój Wojsk Obrony Terytorialnej

Minister Błaszczak wyraźnie podkreślił w swoim wystąpieniu, że formowanie Wojsk Obrony Terytorialnej nadal pozostaje jednym z priorytetów. - Wbrew „fakenewsom” nie wygaszamy służby terytorialnej. Jest wręcz przeciwnie, dokładamy wszelkich starań, aby WOT rozwijały się w sposób zrównoważony – mówił minister. Szef MON przypomniał, że sformowanie siedemnastu Brygad Obrony Terytorialnej planowane jest do końca 2021 roku. Obecnie w WOT służbę pełni ponad 16 tys. żołnierzy, w tym ponad 13,5 tys. ochotników oraz 2,4 tys. żołnierzy zawodowych.

Wzmocnienie zaangażowania na arenie międzynarodowej

Szef MON przypomniał, że w Ministerstwie Obrony Narodowej prowadzone są cały czas działania mające na celu zwiększenie zdolności obronnych Polski oraz wzmocnienie obecności wojsk USA w naszym kraju. - Moje ostatnie spotkania w Waszyngtonie były przełomem w negocjacjach. W tej chwili nie rozmawiamy już o tym czy wzmocniona obecność wojsk USA w Polsce zostanie wdrożona, ale o tym „jak ją wdrożyć” – podkreślił minister.

Zamówienie na dostawę systemu HIMARS

19 października 2018 r. przekazano stronie amerykańskiej szczegółowe zamówienie (Letter of Request) na dostawę jednego dywizjonu M142 HIMARS w ramach realizacji zadania o kryptonimie HOMAR. W listopadzie Departament Stanu wyraził zgodę na sprzedaż tego uzbrojenia dla Polski. Jak zaznaczył minister jest to kolejny przełom w zwiększaniu zdolności obronnych Polski.

Zwiększenie zdolności obronnych w cyberprzestrzeni

Resort obrony finalizuje prace nad sformowaniem wojsk obrony cyberprzestrzeni. Jak zaznaczył minister to odpowiedź na rosnące wyzwania i zagrożenia dla bezpieczeństwa cyberprzestrzeni Polski i jedno z priorytetowych obszarów aktywności resortu obrony.

Kampania „Zostań żołnierzem Rzeczypospolitej”

- Chcemy pokazać potencjalnym kandydatom, że jest to nie tylko służba, ale także ciekawa, stabilna i perspektywiczna praca oraz możliwość zdobycia specjalistycznych kwalifikacji. Wszystko wskazuje na to, że kampania będzie sukcesem – tylko w pierwszym miesiącu, chęć wstąpienia do wojska wyraziło ponad 3 tysiące osób – tak podsumowując I etap kampanii Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej mówił szef MON.

Organizacja i zabezpieczenie obchodów 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości

- To niezwykły zaszczyt, że mogę pełnić funkcję ministra obrony narodowej, w tym wyjątkowym roku, w stulecie odzyskania przez Polskę Niepodległości. To głównie dzięki waleczności żołnierzy, dziś żyjemy w wolnym i niepodległym kraju. (…) To właśnie nam, Ministerstwu Obrony Narodowej, powierzono zorganizowanie wielkiego Biało-czerwonego marszu „Dla Ciebie Polsko”. Ulicami Warszawy przeszło ponad 250 tysięcy osób. Tysiące Polaków wzięło udział w zorganizowanych przez MON piknikach pod hasłem „Służymy Niepodległej” w 17 miastach – powiedział minister przypominając udział wojska w organizacji centralnych uroczystościach z okazji setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.

Wielka Defilada Niepodległości

15 sierpnia w Warszawie odbyła się Wielka Defilada Niepodległości, która była kulminacyjnym punktem programu obchodów Święta Wojska Polskiego. Po raz pierwszy warszawską Wisłostradą przedefilowało ponad 2 tysiące osób - pododdziały piesze Wojska Polskiego i krajów sojuszniczych, grupy rekonstrukcyjne; przeleciało ponad 100 statków powietrznych. Przejechał współczesny i historyczny sprzęt wojskowy. Wielką Defiladę Niepodległości oglądało około 120 tysięcy osób zgromadzonych na Wisłostradzie i na pobliskich skarpach. Święto Wojska Polskiego zgromadziło przed telewizorami najwięcej - prawie 1,5 mln widzów Jedynki i ponad milion widzów TVP Info. Dodatkowo przekaz na żywo z kamery 360 umieszczonej w sercu defilady na oficjalnym kanale You Tube MON obejrzało 45 tysięcy osób.

- Obejmując urząd ministra obrony narodowej jako cel postawiłem sobie trzy główne zadania. Są to: modernizacja wojska, zwiększenie jego liczebności i mocniejsze osadzenie w strukturach NATO, ze szczególnym uwzględnieniem relacji polsko-amerykańskich. Dziś z całą pewnością możemy stwierdzić, że dzięki wysiłkom – zarówno moim, jak i mojego poprzednika ministra Antoniego Macierewicza – w 3 lata udało nam się zrobić wielokrotnie więcej niż koalicji PO-PSL przez długie 8 lat. Udowodniliśmy, że wojsko traktujemy w sposób priorytetowy, bo wiemy, że silna armia jest fundamentem rozwoju całego Państwa. Rząd Prawa i Sprawiedliwości, ma świadomość tego, że żołnierze są gwarantem bezpieczeństwa Polski i muszą być godnie wynagradzani, posiadać nowoczesne wyposażenie i mieć silnych sojuszników – powiedział na zakończenie spotkania minister Błaszczak.

***

W trakcie uroczystości minister Błaszczak wręczył również dowódcy 18 Dywizji Zmechanizowanej replikę najwyższego odznaczenia wojskowego Orderu Wojennego Virtuti Militari. Orderem tym był odznaczony 18. Pułk Artylerii Lekkiej wchodzący w skład 18. Dywizji Piechoty II RP, do której tradycji nawiązuje współczesna 18. Dywizja Zmechanizowana. Dowódca WOT otrzymał pamiątkowy certyfikat odnoszący się do nadania nazwy VIS 100 pistoletom Ragun.