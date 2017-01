Szef MON: Tworzymy jedną z największych w Europie grup stoczniowych!

reklama

– Dzięki umowie dotyczącej zakupu Stoczni Szczecińskiej przez Fundusz Inwestycyjny Mars tworzymy największą nad Bałtykiem i jedną z największych w Europie grupę stoczniową - powiedział w poniedziałek w Szczecinie minister obrony narodowej Antoni Macierewicz.

Szef MON razem z wicepremierem, ministrem rozwoju i finansów Mateuszem Morawieckim, ministrem gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Markiem Gróbarczykiem, wicemarszałkiem Sejmu Joachimem Brudzińskim oraz prezesem Agencji Rozwoju Przemysłu Marcin Chludziński uczestniczyli w konferencji dotyczącej polskiego przemysłu stoczniowego.

Odnosząc się do zapisów umowy minister Antoni Macierewicz powiedział - Powstaje w ten sposób największa na Bałtyku i jedna z największych w Europie grup stoczniowych. To jest symbol, pokazanie, z jakim planem zaczynany odbudowę Stoczni Szczecińskiej, poprzez stworzenie takiej największej grupy stoczniowej na Bałtyku.

– Zapewniam, iż Ministerstwo Obrony Narodowej jest żywotnie zainteresowane jak najszybszym uruchomieniem tej stoczni (...). Mamy bardzo wielkie zobowiązania wobec bezpieczeństwa państwa, wobec bezpieczeństwa na Bałtyku, wobec bezpieczeństwa Polaków - mówił podczas konferencji minister Macierewicz.

- W przemyśle stoczniowym jak w soczewce skupia się kilka filarów Planu na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju: reindustrializacja, powrót do wysoko zaawansowanych technologii, do innowacyjnych firm, ale również do rozwoju zrównoważonego i do ekspansji eksportowej – mówił podczas konferencji wicepremier Mateusz Morawiecki

– Niech wreszcie też minie ten czas, kiedy polscy chłopcy wyjeżdżali do stoczni duńskich, norweskich czy niemieckich. Moim wielkim marzeniem jest to, żeby – poprzez odbudowę przemysłu stoczniowego, której milowy krok – wierzę – robimy właśnie dzisiaj – stamtąd nie tylko wracali polscy chłopcy (...) do swoich domów, ale również, żebyśmy byli takim rozsadnikiem myśli technologicznej, technicznej przemysłu stoczniowego. A w końcu – żeby stamtąd też przyjeżdżali do nas inżynierowie, technicy, stoczniowcy i żeby była to taka wizytówka polskiej gospodarki – podkreślał w swoim wystąpieniu wicepremier.

dam/mon.gov.pl

23.01.2017, 19:00