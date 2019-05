Szef MON o zakupie F-35A: To skok technologiczny

- Samoloty kupujemy na podstawie umowy z rządem Stanów Zjednoczonych. Zostanie więc określona cena maksymalna i następnie przystąpimy do negocjacji - powiedział na antenie radiowej Jedynki szef MON Mariusz Błaszczak, odnosząc się do wtorkowej informacji, że ministerstwo obrony wysłało zapytanie ofertowe w sprawie zakupu 32 samolotów F-035A.

"Myśliwce 5 generacji już na horyzoncie. Dziś wysłaliśmy zapytanie ofertowe (LOR) do naszych amerykańskich partnerów w sprawie zakupu 32 samolotów F35A wraz z pakietem logistycznym i szkoleniowym. Najwyższy czas zastąpić postsowiecki sprzęt najnowocześniejszymi myśliwcami" - napisał we wtorek Mariusz Błaszczak na Twitterze.

Dodał, że jest w tej kwestii optymistą. - Zależy nam na tym, żeby wojsko polskie dysponowało najnowocześniejszym sprzętem. F-35A to właśnie taki sprzęt, który daje nam przewagę i odstrasza ewentualnego przeciwnika, a jednocześnie mocno podnosi poziom naszego wojska. To naprawdę skok, jeśli chodzi o technologię - zaznaczył szef MON.

Gość audycji pytany, ile czasu trzeba czekać, by F-35A zostały do Polski dostarczone, odpowiedział, że "jesteśmy na dobrej drodze, żeby ten czas był stosunkowo jak najkrótszy". - Wiemy, że dostawy tego samolotu są realizowane i jesteśmy gotowi, żeby przyjąć go jak najwcześniej. Zależy mi na tym, żeby postsowiecki sprzęt zastąpić właśnie tym nowocześniejszym. Takim niewątpliwie będą nowe myśliwce. W przypadku F-35A kluczowe są słowa interoperacyjnośc i sieciocentryczność. Chodzi odpowiednio o współpracę z innym sprzętem, którym dysponujemy, a także o możliwość wymiany informacji między żołnierzami, którzy operują tym sprzętem. To znacząco pozwoli na wzrost zdolności obronnych i bojowych polskiego wojska - podkreślił minister obrony narodowej.