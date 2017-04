Szef MON o Smoleńsku: Propaganda rosyjska ukrywała...

reklama

Screenshot Youtube reklama

"Szereg środowisk także funkcjonariuszy państwowych ukrywa materiał dowodowy z różnych powodów" - mówił szef MON, Antoni Macierewicz.

Minister Obrony Narodowej Antoni Macierewicz był gościem programu „Polityczna Kawa”. Rozmawiano przede wszystkim o katastrofie smoleńskiej, w tym o nieznanym do tej pory filmie nagranym tuż przed wylotem do Smoleńska.

„Jest to ostatni znany film. To jest rzecz bezcenna, nie ma słów, by oddać jego wagę emocjonalną. Oczywiście, jak każde świadectwo działań prezydenta, powinno ono być elementem analizy związanej z faktografią tragedii smoleńskiej”

- mówił szef MON.

Zaznaczył także, że film zamyka dyskusje w sprawie niektórych tez:

„Film ten zamyka też drugą tezę ośrodków, które próbują twierdzić, że doszło tam do kłótni między generałem Błasikiem, a kapitanem Protasiukiem, przez którą miało dojść do sporu w kabinie samolotu. To od początku do końca nieprawda. Zostało to stworzone na rzecz nienawistnej propagandy. Czuć tu spokój, powagę, powoli wszyscy wchodzą do samolotu, bez napięcia i konfliktów. Na pierwszy rzut oka warto by podnieść te kwestie, choć bardziej szczegółowa analiza jeszcze przed nami”

Dodał też, że wciąż ukrywane są pewne materiały dotyczące 10 kwietnia 2010 roku:

„szereg środowisk także funkcjonariuszy państwowych ukrywa materiał dowodowy z różnych powodów. Czasami są one czysto osobiste, czasem są one grupowe. Nie tylko ten film, ale cały dysk z materiałami filmowymi. Po prostu osoba, urzędniczka, zostawiła po sobie coś, co ukrywała cały czas i to zostało odnalezione.”

Zaznaczył także, co będzie kluczowym materiałem dowodowym:

„Kluczowym materiałem dowodowym będzie materiał związany ściśle z pracą prokuratury, pokazujący w jaki sposób Rosjanie doprowadzali fałszywie TU-154. Ilość nieprawdziwych informacji, które miały zmylić dowódców samolotu, była nieprawdopodobna. To są fakty, które badaczom były znane, ale propaganda rosyjska ukrywała podstawową faktografię związaną z tymi wydarzeniami.”

dam/telewizjarepublika.pl,Fronda.pl

9.04.2017, 14:15