Szef MON o Schetynie: Nie idzie facetowi...

"Konsekwencja w działaniu i wiarygodność będzie „paliwem” PiS przed przyszłorocznymi wyborami parlamentarnymi i do PE"- poinformował minister Mariusz Błaszczak w rozmowie z RMF FM, odnosząc się do dzisiejszej konwencji.

"Mimo różnych przeciwności, mimo „ulicy i zagranicy”, mimo ataków, my wypełniamy zobowiązania (…) w odróżnieniu od obozu „totalnej opozycji”, która oszukuje wyborców"- stwierdził szef MON.

Mariusz Błaszczak pytany był również o list prezesa PiS do działaczy tej partii, którzy kandydowali w październikowo-listopadowych wyborach samorządowych i jego fragment o "przeszkodach", przed którymi przestrzegał Jarosław Kaczyński. O jakie przeszkody konkretnie chodzi?

"To chociażby to, co słyszeliśmy wczoraj bardzo nieudolnie w wykonaniu Schetyny. Ten wniosek o wotum nieufności wobec premiera Mateusza Morawieckiego rzeczywiście wzbudzający salwy śmiechu na sali sejmowej"- odpowiedział gość RMF FM. W ocenie ministra obrony narodowej, lider PO, Grzegorz Schetyna "ma wyraźnie jakiś kłopot”.