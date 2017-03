Szef MON o kobietach-żołnierzach: 'Wpisujecie się w wielką polską tradycję służby Emilii Plater'

reklama

W środę w 1 Warszawskiej Brygadzie Pancernej w Wesołej, minister obrony narodowej Antoni Macierewicz spotkał się z kobietami w dniu ich Święta.

"Pozwólcie, że w imieniu własnym, was wszystkich i całej polskiej armii, złożę serdeczne życzenia pani premier Beacie Szydło, która niestety nie może być z nami ze względu na obowiązki służbowe, choć bardzo chciała. Pani premier, życzymy Pani dzisiaj w tej trudnej pracy-wielkich wyzwań – naprawdę żołnierskiego szczęścia - powiedział szef MON podczas uroczystej zbiórki z okazji Dnia Kobiet.

Minister złożył życzenia wszystkim kobietom.

"A teraz te same życzenia chciałbym przekazać Wam, Panie w żołnierskich mundurach i wszystkim Paniom, które służycie w armii, pracujecie w armii, podtrzymując naszą siłę, determinację, sprawiając, że ta armia jest tak skuteczna, a czasami nawet uśmiechnięta. Życzę wam częstego uśmiechu, ale myślę, że uśmiech waszych przełożonych, uśmiech waszych kolegów żołnierzy jest także w armii bardzo, bardzo potrzebny. Mówię o uśmiechu, mówię o kobiecej obecności, ale przecież pamiętamy o tym, że poza służbą w armii, spadają na was, rozliczne obowiązki, które sprawiają, że życie jest nieporównanie trudniejsze niż mężczyzn, żołnierzy w mundurach. Za to, za wychowanie naszych dzieci, za codzienną służbę jako matki i żony, za to, że w Polsce przetrwał patriotyzm, miłość do munduru, miłość do armii i gotowość do poświęcenia dla ojczyzny. A to w dużym stopniu jest efekt waszego wychowania i waszej codziennej pracy. Naprawdę dzisiaj serdecznie dziękuję."

Jak zaznaczył minister Macierewicz, kobiety w mundurach wpisują się "w wielką, polską, tradycję, której symbolem, historycznym symbolem, jest służba Emilii Plater. (...)"

Szef MON wspomniał również o innej wielkiej kobiecie- Annie "Solidarność":

"Muszę dzisiaj w tej okoliczności wspomnieć o Ani Walentynowicz, która naprawdę była żołnierzem polskim i której służby nigdy nie zapomnimy, i jej poświęcenia. Jest symbolem dzielności polskich kobiet. Wam wszystkim raz jeszcze za waszą służbę, za wasze oddanie, serdecznie dziękuję".

Głos w trakcie uroczystości zabrała także pełnomocnik MON ds. wojskowej służby kobiet, mjr Anna Pęzioł-Wójtowicz.

"8 marca - Międzynarodowy Dzień Kobiet - jest świętem wszystkich polskich kobiet, przypomina również o długiej historii udziału kobiet w polskiej armii"- powiedziała Wójtowicz. Jak podkreśliła pełnomocnik MON, kobiety współtworzące polskie siły zbrojne "dawały przykład odwagi, poświęcenia dla ojczyzny, pokazywały, jak należy kochać naszą ojczyznę – Polskę". Major Anna Pęzioł-Wójtowicz przypomniała również, że obecnie w polskiej armii służy prawie 5 tys. kobiet-żołnierzy, ale kobiety w armii zajmują również stanowiska cywilne.

"Mają dostęp do wszystkich wojskowych stanowisk, stopni, służą we wszystkich rodzajach sił zbrojnych. Kobiety pełniące służbę w polskiej armii mają w takim samym stopniu jak mężczyźni dostęp do edukacji wojskowej, szkół i szkoleń, często zostają prymuskami szkół oficerskich i kursów" - zwróciła uwagę pełnomocnik MON.

Minister obrony narodowej w trakcie uroczystości wręczył także upominki zaprosznym paniom m.in. z 1. Warszawskiej Brygady Pancernej z Warszawy-Wesołej, gdzie odbyła się uroczystość, a także z Pułku Ochrony w Warszawie, Oddziału Specjalnego i Mazowieckiego Oddziału Żandarmerii Wojskowej w Warszawie, Batalionu Reprezentacyjnego WP i Dowództwa Garnizonu Warszawa.

JJ/MON_GOV_PL, PAP, Fronda.pl

8.03.2017