Szef MON: Minister Klich i Siemoniak sztucznie podtrzymywali postsowieckie samoloty. Narażali polskich pilotów!

Jak powiedział podczas audycji Mariusz Błaszczak, polscy piloci są jednymi z najlepszych, w związku z czym powinni mieć do dyspozycji najnowocześniejszy sprzęt. – A takim są właśnie myśliwce F-35. Dają one przewagę temu wojsku, które je posiada. To ze względu na wykonanie ich w takiej technologii, która gwarantuje, że te maszyny nie są widziane przez radary i przełamują bariery dostępu, jeżeli chodzi o przeciwnika – podkreślił szef MON.

– Jesteśmy aktywni. My na co dzień pracujemy. Zresztą nasz lider Jarosław Kaczyński podkreśla, że praca, praca i jeszcze raz praca. A więc jesteśmy aktywni, rząd jest aktywny, ale także politycy PiS. W pierwszy weekend lipca mamy przygotowaną konferencję programową, odbędzie się w Katowicach. Ona nie zakończy się przedstawieniem programu. Ona będzie stanowiła dyskusję na temat programu PiS. To nawiązanie do naszej konferencji sprzed 4 lat. Chcemy podsumować ten program, który wówczas opracowaliśmy. Chcemy rozmawiać na temat jego zmiany – stwierdził Mariusz Błaszczak