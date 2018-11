Szef MON: Mamy do czynienia z postępującą odbudową imperium rosyjskiego

„Mamy do czynienia z postępującą odbudową imperium rosyjskiego. Z atakiem, z agresywną polityką. Żyjemy w XXI wieku, stąd też działania hybrydowe, to są te działania, które są wymierzone w inne państwo” - powiedział dziś minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak odnosząc się do ostatnich działań Rosji, w tym ostrzelania i zajęcia okrętów ukraińskich w rejonie Morza Azowskiego, do czego doszło w ubiegłą niedzielę.