Szef MON: 'Józef Haller jednym z twórców polskiej niepodległości'

reklama

Fot. domena publiczna reklama

Wystawy, konferencje naukowo-historyczne oraz złot klas mundurowych - to niektóre z wydarzeń, które będą towarzyszyły obchodom roku Józefa Hallera. W listopadzie 2016 roku Senat ustanowił 2017 rok "Rokiem Józefa Hallera", dowódcy Błękitnej Armii.

"Józef Haller był jednym z twórców polskiej niepodległości" - mówił na konferencji poświęconej tegorocznym obchodom roku Hallera minister obrony, Antoni Macierewicz. Przypomniał, że generał tworzył z Józefem Piłsudskim Legiony, a dowodzona przez niego Błękitna Armia, nazywana Armią Hallerczyków, odegrała wyjątkową rolę w historii naszego kraju.

Według szefa MON Błękitna Armia była armią całego narodu rozsianego wówczas po całym świecie. Jej trzon stanowiła 20-tysięczna grupa Polonii z USA i Kanady. Olbrzymie wsparcie - jak mówił minister Macierewicz - oddziały Józefa Hallera otrzymały również od francuskich sojuszników. To przy wojsku francuskim działali Hallerczycy, to podatki francuskich obywateli pozwoliły wyposażyć nasze oddziały w nowoczesny sprzęt. "Dysponowali150 najnowocześniejszymi czołgami i blisko 100 samolotami. To była potęga." - podkreślił szef MON.

Obecny na konferencji wiceminister obrony Wojciech Fałkowski dodał, że w trakcie obchodów Roku Józefa Hallera odbędzie się szereg imprez towarzyszących. Będą one pokazywały, jak działania Błękitnej Armii wpisywały się w odzyskanie niepodległości i tworzenie polskiego państwa po latach zaborów.

Już 10 lutego, w 97. rocznicę zaślubin Polski z morzem, odbędzie się w Pucku zlot klas mundurowych. W lipcu zostanie zaś otwarta na Zamku Królewskim w Warszawie wystawa poświęcona Józefowi Hallerowi i jego działalności. Wystawa później zostanie przeniesiona do Francji. Podobnie będzie z filmem dokumentalnym poświęconym Hallerowi: najpierw będzie wyświetlany z Polsce, a potem we francuskiej telewizji publicznej.

Trzecią wspólną inicjatywą z Francją będzie konferencja naukowa z udziałem historyków z Polski i zagranicy. Pierwsza część spotkania odbędzie się w Warszawie, druga w Paryżu.

Dokładnie 100 lat temu we Francji, z inicjatywy Komitetu Narodowego Polskiego, powstała Błękitna Armia. Od 1918 roku dowodził nią generał Józef Haller. Oficer w 1920 roku walczył na przedpolach Warszawy, dowodząc Armią Ochotniczą. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości stał na czele Związku Harcerstwa Polskiego, a następnie Związku Hallerczyków.

W 1936 roku Hallerczycy byli inicjatorami utworzenia Frontu Morges. Skupiał on środowiska opozycyjne wobec sanacji.

dam/IAR

6.02.2017, 19:11