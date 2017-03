Szef MON do Żołnierzy Wyklętych: Stanowiliście fundament Polski

reklama

"To wy stanowiliście ten fundament Polski, dzięki któremu dzisiaj mamy szansę odbudowywać państwo. W radio, telewizji, w prasie można było wyczytać, że to mordercy, zaplute karły reakcji, ludzie bez czci i honoru, wariaci. Oni byli nieugięci, niezłomni" – powiedział Antoni Macierewicz do żyjących Żołnierzy Wyklętych.

"Dlatego dzisiaj tu możemy być, dlatego możemy odbudowywać polską niepodległość, polską armię, w której mogą powstawać nowe formacje, byśmy nigdy nie musieli przeżywać hańby porażki, goryczy nowej okupacji, dramatu niszczenia niepodległego państwa polskiego. To jest właśnie dorobek Żołnierzy Niezłomnych" – powiedział minister.

Szef MON odznaczył żołnierzy, którym udało się przeżyć czasy komunistyczne. Po wręczeniu odznaczeń szef resortu obrony podkreślił, że Żołnierze Wyklęci czerpiąc z wielkiej tradycji niepodległościowej wiedzieli, że ich ofiara krwi przyniesie zamierzony skutek i odbudowę Polski.

Antoni Macierewicz mówił, że żołnierze ci walczyli o wolną Polskę wtedy, gdy wielu wątpiło, czy odzyskanie niepodległości jest możliwe.

Zdaniem szefa resortu obrony dzięki Żołnierzom Wyklętym możliwa jest również odbudowa wojska polskiego. Święto zostało ustanowione przez parlament w 2011 roku.

Według wyników prac badaczy Instytutu Pamięci Narodowej w latach 1944-56 ponad 20 tysięcy uczestników antykomunistycznego powstania zginęło w walkach i obławach lub zostało potajemnie zamordowanych. Ofiarami mordów sądowych były trzy tysiące członków podziemia. Blisko 20 tysięcy zostało zamęczonych w więzieniach i aresztach.

emde/tvp.info

