Szef MEN: Zapraszam do okrągłego stołu ws. oświaty

„Zapraszam związki zawodowe do udziału w okrągłym stole, bo kolejna edycja odbędzie się na początku przyszłego tygodnia” - powiedział nowy minister edukacji narodowej Dariusz Piontkowski.

„Jeśli nie będą chcieli skorzystać z takiej okazji, to będę proponował spotkania ze wszystkimi związkami zawodowymi zaraz po zakończeniu roku szkolnego, kiedy emocje troszkę już opadną i kiedy będzie nieco więcej czasu”.

Przyznał jednocześnie, że zawsze istnieje możliwość, że nauczyciele jesienią wrócą do strajku, bo w Polsce prawo na to zezwala, a nauczyciele mogą z niego korzystać. Dodał jednocześnie, że podejmowane są już działania, aby temu zapobiec.

„Wczoraj Sejm przyjął ustawę zmieniającą Kartę nauczyciela, która realizuje porozumienie rządu z Solidarnością, m.in. przewidując kolejną podwyżkę o prawie 10 proc., dokładnie 9,6 proc. Będzie też minimum 300 zł dodatku za wychowawstwo, bo dotąd był on nieokreślony, a wielu gminach - w 97 proc. z tego co pamiętam - stawka była dużo niższa, niekiedy wynosiła zaledwie kilkadziesiąt zł”.

Podkreślił też, że środki na podwyżki zostały już zabezpieczone, a one same są na stale wprowadzone do wynagrodzenia nauczycieli.