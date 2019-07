Szef MEN zapewnia: Każdy uczeń znajdzie swoje miejsce w systemie. Miejsc jest więcej niż absolwentów

robaczek 11.7.19 14:00

BRAWO WY!!

Świetna reforma!! Świetna!



świat sie zmienia ale my robimy krok do tylu. Bo dziadki wiedzą lepiej jak sie przygotowac do jutrzejszego świata.



wszak oni wszystko ogarniają!!



właśnie widać.

oj dziadki dziadki. moze warto sie pogodzic z tym ze nie ogarniacie juz. to juz nie wasz swiat. nie wasze zabawki, nie wasza przyszlosc.



dajcie sobie spokoj. chcecie dobrze ale nie wychodzi. oj nie wychodzi. zwyczajnie nie ogarniacie juz. normalne.



tylko Polski szkoda. my to jednak mentalny wschod. dumny ale czasami durny naród.