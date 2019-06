Szef MEN uspokaja w sprawie rekrutacji do szkół średnich

Jak wyjaśnił Piontkowski, wątpliwości co do liczby miejsc w szkołach wynika z faktu, że "w niektórych dużych miastach samorządy zdecydowały się na ruch, który pozwala absolwentom szkół podstawowych i gimnazjów na złożenie dokumentów do większej liczby szkół". W związku z tym, ten sam uczeń pojawia się w systemie rekrutacyjnym wielokrotnie, a to może stwarzać wrażenie, że liczba uczniów ubiegających się o miejsca w szkołach średnich jest zdecydowanie większa niż ta rzeczywista liczba absolwentów.