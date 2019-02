Szef mediów Watykanu: Nowa era w relacjach z islamem

Podpisana w Abu Zabi deklaracja o ludzkim braterstwie dla pokoju na świecie mocno naznacza nie tylko historię relacji chrześcijańsko-islamskich, ale i samego świata muzułmańskiego. Jednoznacznie pokazuje, że bez prawdziwego braterstwa nie będziemy w stanie powstrzymać trzeciej wojny światowej w kawałkach. Wskazuje na to Andrea Tornielli, dyrektor programowy watykańskich mediów, który towarzyszył Papieżowi w podróży do Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

„Nie tylko dlatego, że wybrzmiewa w niej wspólne «nie» dla wykorzystywania imienia Boga do usprawiedliwienia przemocy, nienawiści i zabójczego terroryzmu. Również dlatego, że tekst ten uznaje godność i prawa kobiet, ich równość, a co za tym idzie prawa polityczne. Mowa jest także o ochronie wszystkich miejsc kultu. Jest to deklaracja stanowiąca wyzwanie dla obu stron, która z pewnością naznaczy historię – mówi Radiu Watykańskiemu Tornielli.

– Warto zauważyć, jak w tym tekście mówi się o źródłach terroryzmu i fundamentalizmu. To nie tylko błędna interpretacja tekstów religijnych, ale również pewna «duchowa choroba», którą przeżywają nasze społeczeństwa, odchodząc od religii i etyki, co przyczynia się do wzrostu desperacji i fanatyzmu. Jest to znaczący tekst, Papież i imam podejmują ryzyko powiedzenia mocnym głosem, że jeżeli chcemy przezwyciężyć trzecią wojnę światową w kawałkach, to trzeba, by ludzie wierzący różnych religii zaczęli na siebie patrzeć jak na braci".