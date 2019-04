Szef KPRM: Ten strajk trzeba zakończyć!

man.of.Stagira 17.4.19 9:36

Uprzywilejowanie relacji homoseksualnej wynika z braku emocjonalnego zerwania z rodzicem p ł c i przeciwnej. Jak powiedział kiedyś Z. Freud (rzecz NIE nowa, ponadczasowa);



„o ile - ze względów humanitarnych – chętnie podpisujemy się pod ich [homoseksualistów] żądaniami, o tyle musimy zachować się powściągliwie wobec ich t e o r i i, które zostały sformułowane b e z uwzględnienia psychicznej genezy homoseksualizmu” *



*Z. Freud „Leonarda da Vinci wspomnienia z dzieciństwa”; w „Poza zasadą przyjemności” s. 256

Nikt NIE jest ojcem, jeżeli uprzednio nie był s y n e m swojego ojca.

Nikt NIE jest matką, jeżeli uprzednio nie był c ó r k ą swojej matki.



FAKTY nie do podważenia.

