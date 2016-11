Szef kampanii Clinton okultystą? To może ją pogrążyć! VIDEO

reklama

Wszystko wskazuje na to, że do wtorku wyniki sondaży przedwyborczych USA mogą być nieaktualne. Wyciekła kolejna afera związana z Hllary Clinton, która może pogrążyć kandydatkę.

W mailach, które ujawniło Wikileaks, znaleziono wiadomość przesłaną do Johna Podesty przez jego brata, Tony’ego. Wiadomość dotyczyła uczestnictwa w „kuchni duchowej”. Wygląda na to, że Podesta mógł brać udział w okultystycznych rytuałach. Przypomnijmy, że Podesta to szef kampanii Clinton.

9 lipca 2015 roku miało mieć miejsce spotkanie o nazwie „spilit cooking”, którego głównym uczestnikiem miała być bałkańska artystka, Marina Abramović. Podczas owego spotkania malowała ona na ścianie napisy:

„zmieszaj świeże kobiece mleko ze świeżą spermą, pij w noce trzęsienia ziemi”,

a także:

„rozetnij głęboko środkowy palec lewej dłoni ostrym nożem, żyw się bólem”.

Sama artystka na temat magii oraz sztuki powiedziała w serwisie reddit.com:

„Wszystko zależy od kontekstu. Jeżeli magię uprawia się w kontekście sztuki w galerii, to jest to sztuka. Jeśli uprawiasz ją w innym kontekście, w kręgach spirytystycznych, w domu czy w programach telewizyjnych, to nie jest to sztuka. Intencja, kontekst w jakim się jej dokonuje i gdzie się to robi, definiują czym jest sztuka”

W swoim mailu do brata Johna Podesty, artystka pytała:

„Drogi Tony, nie mogę doczekać się „kuchni duchowej” u mnie. Czy sądzisz że będziesz mógł mnie powiadomić, czy dołączy twój brat?”

Oto video, na którym uwieczniono malowanie ww. napisów przez "artystkę":

