Szef Izby Reprezentantów USA mocno o działaniach Rosji!

Z prywatną wizytą w Czechach przebywa przewodniczący Izby Reprezentantów USA Paul Ryan. Przemawiał między innymi w Izbie Poselskiej podkreślając, że Kreml prowadzi swoją grę i szerzy dezinformację.

Według Ryana Rosja obecnie usiłuje podważyć sojusz Czech z USA. Ujawnił też inne działania, których Rosja dopuszcza się w ostatnim czasie.

„Rosja nie szanuje naszych interesów ani naszych wartości. Stara się za to wartości te podważyć. Jest próba zasiania niezgody między naszymi narodami. Rozdzielenia sojuszników i zdestabilizowania demokratycznych instytucji”

- mówił w Czechach Paul Ryan.

W trakcie konferencji prasowej rozmawiano między innymi o ewentualnej ekstradycji do Stanów zatrzymanego w Czechach rosyjskiego hakera Jewgienija Nikulina. Ryan wyraził nadzieję, że Nikulin trafi właśnie do USA, a nie do Rosji – ona także domaga się jego ekstradycji.

