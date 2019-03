Szef EPL nie zostawił suchej nitki na Nord Stream 2!!! 'Projekt polityczny, nie ekonomiczny'

Pytany o kwestię brexitu polityk powiedział, że nie można zaakceptować jakiegokolwiek przedłużania tego procesu, biorąc pod uwagę zbliżające się wybory do Parlamentu Europejskiego. - Jeżeli jakiś kraj opuszcza Unię Europejską, a taka jest wola Brytyjczyków, to nie może zabierać głosu w sprawie rozwoju tego kontynentu w przyszłości, przepraszam, ale tak to wygląda. Uczestnictwo Wielkiej Brytanii w przyszłych wyborach jest nie do pomyślenia, czas ucieka, nasi brytyjscy przyjaciele muszą wyjaśnić, jakie jest ich stanowisko - podkreślił Manfred Weber.