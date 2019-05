Szef doradców prezydenta Trumpa chwali Polskę i ostrzega budowniczych Nord Stream2

1. Dziennik Rzeczpospolita opublikował wywiad Jędrzeja Bieleckiego z szefem doradców ekonomicznych prezydenta USA Donalda Trumpa, Kevinem Hassettem, w którym odnosi się on do relacji tego kraju zarówno z Chinami, ale także z krajami Unii Europejskiej w tym Polską.

Zresztą w tym wywiadzie, Polska jest kilkakrotnie przywoływana jako kraj, który może być przykładem dla innych i to zarówno jeżeli chodzi o zapewnienie sobie bezpieczeństwa w każdym wymiarze, ale także w sprawach gospodarczych.

Spora część wywiadu poświęcona jest relacjom USA-Chiny, co oczywiste, bo ten kraj jest głównym rywalem Stanów Zjednoczonych o prymat na świecie, a jednocześnie jak to ujął Hassett „kradną co roku od 1do 3% amerykańskiego PKB poprzez przejmowanie technologii, własności intelektualnej i cyberprzestępczość”.