Szef CIA do Trumpa i jego administracji: uważajcie na obietnice Rosji

W wywiadzie dla telewizji BBC odchodzący ze stanowiska szef CIA ostrzega Donalda Trumpa przed „miękkim kursem” wobec Moskwy. John Brennan apeluje również o to, aby prezydent elekt wycofał się z deklaracji anulowania nuklearnego porozumienia z Iranem.

Ustępujący szef amerykańskiego wywiadu poruszył temat Rosji w kontekście konfliktu w Syrii. Przypomniał, że administracja kończącego kadencję prezydenta Baracka Obamy prowadziła politykę wsparcia umiarkowanych rebeliantów walczących z reżimem Baszara El Assada.



W ocenie dyrektora CIA Stany Zjednoczone w obliczu „ataku” prowadzonego przez Syrię, Hezbollah i Rosję, powinny kontynuować tę taktykę. Przypomniał, że przyszła administracja Donalda Trumpa wielokrotnie sugerowała chęć współpracy z Rosją.



"Prezydent Trump i jego administracja muszą uważać na obietnice Rosji. W mojej ocenie Rosja nie dała nam tego, co obiecywała" – przestrzega John Brennan. Ustępujący dyrektor CIA wyraził jednocześnie nadzieję na poprawę stosunków na linii Moskwa - Waszyngton.



Szef Centralnej Agencji Wywiadowczej przyznał rónież, że jest zaniepokojony deklaracjami Donalda Trumpa z kampanii wyborczej, na temat podpisanej przez Baracka Obamę umowy nuklearnej z Iranem. Prezydent elekt zapowiadał bowiem wycofanie się z jej postanowień.



"To może zaowocować programem zbrojenia się w Iranie i podobnymi programami w krajach sąsiednich. Byłoby szczytem głupoty, gdyby następna administracja przekreśliła to porozumienie – tłumaczył Brennan.

Donald Trump urząd prezydenta obejmie 20 stycznia, również w styczniu wygasa kadencja Johna Brennana na stanowisku szefa CIA.

JJ/BBC, PAP, TVP Info, Fronda.pl





30.11.2016, 15:11