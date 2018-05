Szef Bundestagu broni Polaków: Nie uczmy ich walki o wolność

Przewodniczący Bundestagu Wolfgang Schaeuble udzielił mocnego wywiadu „Internationale Politik”, w którym wziął w obronę Polaków i skrytykował odnoszenie się do nich z wyższością.

O słowach Schaeuble pisze portal dw.com. Szef Bundestagu mówił między innymi o tym, że Niemcy to szczególne państwo, które powinno wykorzystywać swą pozycję do stabilizowania Europy oraz dbania o to, aby nie roztrwoniono tego, co nazwał jednym z największych osiągnięć ostatnich dziesięcioleci, czyli zniesienia podziału Europy na Wschodnią i Zachodnią.

W wywiadzie skrytykował twierdzenie, jakoby Polska oddalała się od „wartości europejskich”, co zasugerował dziennikarz prowadzający z nim rozmowę. Szef Bundestagu stwierdził, że polscy politycy takie słowa odebraliby jako zniewagę. Dodał też, że „być może oni interpretują to trochę inaczej”.

Schaeuble uważa, że Niemcy muszą kontynuować dialog z Polską, jednak wystrzegać się arogancji. Dodał, że Polacy byliby oburzeni gdyby stawiać im zarzuty dotyczące rzekomego naruszania przez nasz kraj praworządności. Niemcy – dodał przewodniczący Bundestagu – muszą wystrzegać się postawy nauczycielskiej i rozstawiania partnerów po kątach. Mówił też:

„Czy musimy rzeczywiście uczyć Polaków walki o wolność i samostanowienie? Raczej nie. Ze względu na historię ubiegłego stulecia powinniśmy traktować ten kraj z należnym szacunkiem. Bez odwagi Polaków, którzy przeciwstawili się dyktaturze, nie prowadzilibyśmy być może tutaj tego wywiadu”.

dam/dw.com/pl,Fronda.pl