Szef brytyjskiego MSZ dziękuje Polsce za wsparcie

Głównym tematem rozmowy, która odbyła się dzisiaj z inicjatywy szefa brytyjskiej dyplomacji, była sytuacja w Syrii, w tym zwłaszcza działania militarne podjęte przez USA, Wielką Brytanię oraz Francję w związku z kolejnym przypadkiem użycia broni chemicznej przez reżim Baszara Asada. Boris Johnson podziękował za wsparcie polityczne udzielone przez Polskę.

Odwołując się do oświadczenia Prezydenta RP Andrzeja Dudy, szef polskiej dyplomacji Jacek Czaputowicz podkreślił gotowość Polski do konsekwentnego wspierania działań mających na celu zapobieganie użyciu broni chemicznej. Ministrowie podkreślili konieczność dalszych konsultacji dotyczących wspólnych kroków w tym zakresie podejmowanych na forum Rady Bezpieczeństwa ONZ, Sojuszu Północnoatlantyckiego, Unii Europejskiej i Organizacji do Spraw Zakazu Broni Chemicznej.

Ministrowe spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz i Boris Johnson odwołali się również do sukcesu działań podjętych przez USA i państwa UE w reakcji na atak bronią chemiczną w Salisbury, w tym do kwestii wydalenia znaczącej liczby rosyjskich dyplomatów. Szefowie dyplomacji obu państw uznali, że była to ważna manifestacja jedności sojuszniczej w obliczu jaskrawego pogwałcenia norm prawa międzynarodowego. Wskazali też na rolę, jaką odegrały w tym kontekście bezpośrednie konsultacje premierów Mateusza Morawieckiego i Theresy May.