Szczyt watykański. ,,Biskupi przemilczeli homoseksualizm i wielką skalę infiltracji homoseksualnej w Kościele''

„Przełomem jest to, że spotkało się w jednym miejscu, w tej sprawie tak wielu biskupów, jeśli jednak chodzi o przełom w najbardziej bolesnej kwestii, to go nie było. Mam na myśli homoseksualizm i wielką skalę infiltracji homoseksualnej w Kościele. O tym nie chciano mówić, pomimo, że dziennikarze zadawali pytania o homolobby, o to że skoro 80 procent czynów pedofilskich dokonywanych jest na chłopcach czy mężczyznach, to dlaczego nie mówimy o homoseksualizmie”.