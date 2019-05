Szczyt w Warszawie. I to ma być ta ,,izolacja'' Polski?

1. Wczoraj w Warszawie odbył się szczyt 13 krajów, które weszły do UE od 2004 roku, na zaproszenie premiera Morawieckiego przybyło 8 premierów (Bułgarii, Chorwacji, Czech, Estonii, Litwy, Malty, Rumunii i Węgier), dwóch wicepremierów (Słowacji i Słowenii), a także przewodniczący parlamentu Cypru, minister sprawa zagranicznych Łotwy, oraz przedstawiciel Komisji Europejskiej, jej wiceprzewodniczący - Fin Jyrki Katainen.

To kolejne wydarzenie odbywające się w Polsce, które burzy narrację totalnej opozycji o postępującej izolacji Polski w Europie i na świecie, a także rozbija w puch opowieści o Polexicie.

2. Deklaracja rozpoczyna się od mocnego stwierdzenia „o konieczności chronienia osiągnięć UE, ale także żądania stosowania takiego samego podejścia instytucji europejskich do wszystkich państw członkowskich”.

Zdaniem premierów „UE musi się przeciwstawić rosnącemu protekcjonizmowi na swoim terytorium i poza nim, a także usunąć przeszkody blokujące dalszą integrację i stworzyć optymalne warunki dla współpracy gospodarczej- wszystko to leży w dobrze pojętym interesie wszystkich państw członkowskich”.

Szefowie państw zebranych w Warszawie, oczekują także przywrócenia prawidłowego funkcjonowania strefy Schengen, a więc likwidacji niepotrzebnych kontroli na granicach wewnętrznych, co więcej przyjaznego politycznego klimatu dla jej rozszerzania.

Wzywają także instytucje unijne do wznowienia procesu nadrabiania zaległości, co zostało przerwane na skutek kryzysu finansowego i gospodarczego, a co powinno być priorytetem wszystkich państw członkowskich.