Szczyt UE: Premier Morawiecki obronił polskich przedsiębiorców

Zapisy wniosków końcowych, które mówiły o dojściu Unii Europejskiej do neutralności klimatycznej do 2050 roku zostały zablokowane na szczycie UE przez Polskę i kilka państw regionu. „[…] zabezpieczyliśmy tym samym interesy polskich przedsiębiorców, obywateli, którzy ponosiliby ryzyko dodatkowego opodatkowania, kosztów i nie mogliśmy się na to zgodzić” - podkreślił premier Mateusz Morawiecki.