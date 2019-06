Szczyt UE opóźniony. Trwają gorące dyskusje, Grupa Wyszehradzka rozmawia z premierem Włoch

"Z punktu widzenia Polski..." Nie Polski tylko PiSu!!! Matoł Morawiecki wszystko przegra , bo niczego nie rozumie i nie zna się na polityce! Matołuszek realizuje wszystko to co zażyczyła sobie Moskwa. Jest zresztą ich wysłannikiem! Czy chcemy być w objęciach Moskwy? Polacy nie chcą! ale PiS i Matoł który ich reprezentuje właśnie stworzył RWPG! Zrobił to na życzenie pokurczonego nieudacznika z Nowogrodzkiej który tęskni za PRL-em!

