Jeżeli ktoś jeszcze miał jakiekolwiek wątpliwości co do charakteru manifestacji, jak i tego, że 'zabity' w manifestacji, który położył się na ulicy by udawać ofiarę, nie będzie wykorzystany przez Platformę... musi zrewidować swoje poglądy. Oto najnowszy spot PO, na którym wykorzystano właśnie owego młodego mężczyznę, który kładł się wczoraj na ulicy:

dam/youtube,Fronda.pl

18.12.2016, 16:20