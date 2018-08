Szczyt bezczelności! Verhofstadt znowu straszy Polskę - chodzi o Kozłowską

To, że Guy Verhofstadt jest chory z nienawiści do Polski, wiedzą już wszyscy – pokazał to choćby przy okazji Marszu Niepodległości, kiedy to nazwał świętujących Polaków faszystami. Teraz znowu grozi Polsce w związku z decyzją o wydaleniu z Polski i Unii Europejskiej Ludmiły Kozłowskiej, szefowej Fundacji Otwarty Dialog.

O tym, jak istotna była to decyzja z punktu widzenia Polski mówił i pisał redaktor Witold Gadowski w „Komentarzu Tygodnia”:

„Brawo dla polskiego rządu, gromkie brawo! Wreszcie robicie to, czego od was oczekujemy. Należy wyrzucać i rozprawiać się z takimi elementami, które dążą do wywołania zamieszek, wojny domowej czy Putin wie, co jeszcze. Fundację Otwarty Dialog, Sorosa i wszystkich takich typków, którzy usiłują mieszać w Polsce, należy traktować w podobny sposób”.

Na twitterze dodawał też:

„Kozlovskaya i jej stado rozszyfrowane w Mołdawii. Jeśli nie odbędzie się w Polsce operacja przeciwko rosyjskim dywersantom, jesienią bedziemy mieli kolejne prowokacje”.

Ponadto, w rozmowie z Radiem Maryja pytany o kwestię doniesień w mołdawskich mediach na temat działań Fundacji Otwarty Dialog na rzecz Rosji oraz lobbowania przeciwko Polsce, Gadowski podkreśla, że jego zdaniem wydalenie Kozłowskiej jest dopiero początkiem postępowania, które zakończyć powinno się ujawnieniem całej siatki powiązań jej, Iwana Szerstiuka i Bartosza Kramka – męża Kozłowskiej.

A teraz kwestia Verhofstadta. Polityk miał czelność stwierdzić, że zakaz wydawania wiz Schengen Kozlowskiej musi być cofnięty, albo trzeba będzie… zrewidować rolę Polski w Schengen. Na swoim twitterze pisze:

„Czarne listy dla demokratycznych działaczy są godne autorytarnych reżimów, a nie państw członkowskich UE. Trzeba znieść zakaz wydawania wiz Schengen Ludmyle Kozlowskiej - lub zrewidować rolę Polski w Schengen”.

To już nie pierwszy raz, gdy Verhofstadt bezczelnie poucza polskie władze i sądzi, że może im dyktować co mogą, a czego nie. Powiedzenie, że jego słowa są skandaliczne, to stanowczo zbyt delikatna ocena.