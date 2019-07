Szczyt Bałkański w Poznaniu. Prezydent: Polska popiera Europę solidarną i otwartą!

W Pozznaniu odbywa się ważne wydarzenie. Mowa oczywiście o szczycie Bałkanów Zachodnich. W szczycie biorą udział premier i prezydent RP. Do stolicy Wielkopolski zjechać mają również ważni przywócy europejscy, m.in. kanclerz Niemiec, Angela Merkel, premier Wielkiej Brytanii, Theresa May czy premier Francji, Edouard Philippe.

"Do reprezentowanych tu dziś narodów w przyszłości będą mogły z pewnością przyłączyć się także inne. Pragnieniem moim jako najwyższego pasterza Kościoła powszechnego, który pochodzi ze wschodniej Europy, tego drugiego płuca naszej wspólnej europejskiej ojczyzny, jest to, by Europa suwerenna i wyposażona w wolne instytucje rozszerzyła się kiedyś aż do granic, jakie wyznacza jej geografia, a bardziej jeszcze historia"- podkreślił Andrzej Duda, cytując papieża-Polaka. To przesłanie, w ocenie głowy państwa, jest aktualne również dziś, a Bałkany stanowią integralną część Europy tak pod względem geograficznym i kulturowym, jak i historycznym.