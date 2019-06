Szczerski: Potwierdzam - rozmowy o Fort Trump zamknięte

"Mogę oficjalnie potwierdzić, że negocjacje porozumienia politycznego zostały zakończone między Polską i USA w sprawie zwiększenia obecności wojsk amerykańskich w Polsce. Ale to nie oznacza jeszcze porozumienia. Wynik tych negocjacji zostanie przedstawiony prezydentom i to oni zdecydują w czasie rozmów, czy to porozumienie ich satysfakcjonuje, jako liderów politycznych obu krajów. Jeśli tak, to przewidujemy przyjęcie tego paktu politycznego podczas wizyty pana prezydenta Andrzeja Dudy w Stanach Zjednoczonych 12 czerwca w Białym Domu" - stwierdził Szczerski.