Szczerski: Juncker zadowolony z dialogu z Polską

Przebywający w Wilnie na obchodach 100. rocznicy odrodzenia się państwowości Litwy prezydent Andrzej Duda rozmawiał z przewodniczącym Komisji Europejskiej Jean Claudem Junckerem. Rozmowa ta daje duże nadzieje na szybkie zakończenie sporu między Polską a Komisją Europejską.

– Pan prezydent usłyszał od przewodniczącego Komisji Europejskiej Jean Clauda Junckera, że [ten] jest dzisiaj zadowolony z formy dialogu między Polską a Komisją Europejską, że ten dialog zmierza we właściwym kierunku i jest dobrze prowadzony. Przewodniczący Juncker ma nadzieję, że sprawa wniosku do Komisji i dyskusji z Polską rozwinie się w sposób pozytywny i, że ten dialog zakończy się wspólnym stanowiskiem, a obie strony zbliżą się w swych opiniach. Jest szansa na to, że dialog przyniesie dobre owoce. Prezydent wyraził z tego faktu zadowolenie i stwierdził, że będzie wspierał rząd w dialogu z Komisją Europejską, a Komisję w dialogu z polskim rządem i też ma nadzieję, że te rozmowy dojdą do dobrego finału i zakończy się je w sposób satysfakcjonujący. Ta rozmowa także otworzyła pewną drogę ku właściwemu dialogowi – przekazał dziennikarzom Krzysztof Szczerski, szef Gabinetu Prezydenta RP.

ajk/Tysol.pl