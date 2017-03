Szczerski: Europa 2 prędkości - przepis na rozpad UE

reklama

Prof. Krzysztof Szczerski, minister w Kancelarii Prezydenta RP, był gościem Radia WNET. Mówił o sprawie reelekcji Tuska i złamaniu unijnych zasadh, o szczycie G20 na który zaproszono Mateusza Morawieckiego oraz o koncepcji Europy dwóch prędkości.

Prof. Szczerski podkreślał, że złamanie zasady jednomyślności w przyszłości może skończyć się rozpadem wspólnoty – Najważniejsze dla dyskusji o przyszłości UE są wnioski i tendencje jakie ujawniły się przy okazji wyboru Tuska. Pierwszą konsekwencja jest wystąpienie przywódców czterech państw w Wersalu o pójściu w kierunku Europy dwóch prędkości. Drugim elementem było odejście od zasady konsensusu oraz jednomyślności. Największe państwa pokazały, że mogą pomijać pojedyncze państwa mające inne zdanie. Trzeba brać to pod uwagę i zapamiętać w przyszłych działaniach –powiedział prezydencki minister, podkreślając jednocześnie, że – takie działania mogą doprowadzić do rozpadu unii.

– Zaproszenie nas na szczyt G20 jest konsekwencja prowadzenia przez Polskę polityki odpowiedzialnego rozwoju a nie żaden gest. Polska prowadzi politykę, która jest interesująca dla partnerów grupy G20. Trzeba patrzeć na fakty, a nie na pianę polityczną. Poprzednie rządy nie miały wyobraźni aby wprowadzać Polskę do najważniejszych gremiów, my teraz to robimy. Udało się nam zorganizować szczyt NATO, w tym roku mamy Szczyt Trójmorza czyli szczyt w polityce regionalnej, dodatkowo cały czas trwają rozmowy aby Polska stała się członkiem Rady Bezpieczeństwa ONZ- skomentował.

Na koniec rozmowy profesor Szczerski skomentował propozycję tzw “ Europy dwóch prędkości”, która ma pozwolić niektórym krajom członkowskim na szybszy rozwój w wybranych dziedzinach a krajom, które nie chcą integracji UE pozostawić bez ingerencji. Miałoby sprowadzać się to do integracji bogatszych krajów strefy euro i pominięcia reszty Państw, pozostających w tyle.

– Pozostaje pytanie kiedy idea dwóch prędkości przemieni się w zmiany instytucjonalne, co będzie bardzo groźne dla Polski. Kiedy pojawi się osobny budżet dla pierwszej prędkości oraz osobny rynek. Takie rozwiązanie może szybko doprowadzić do kolejnych podziałów na cztery czy więcej prędkość aż do rozpadu wspólnoty.





16.03.2017, 13:40