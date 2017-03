Szczerba żali się w TVP, że PiS nie chce z nim rozmawiać, po czym uznaje premier Szydło za...

reklama

Poseł PO Michał Szczerba dziwi się, że posłowie PiS nie chcą z nim rozmawiać. Postanowił wyżalić się w tej sprawie na antenie TVP Info w programie „Cztery strony”.

„PiS odmawia udziału w programach, w których ja jestem obecny (…) Nie mam pojęcia, dlaczego PiS nie chce brać udziału w programach ze mną”

- powiedział Szczerba i za chwilę, naturalnie, zaatakował PiS i premier Szydło:

„Politycy maja prawo używać barwnego języka w debacie parlamentarnej . To że ktoś jest wysłannikiem czy wysłanniczką prezesa, to jest w 100 proc. prawdą. (…) Pani premier Beata Szydło była wysłanniczką prezesa podczas posiedzenia RE”

Pomimo, że PO miała 8 lat na poprawę życia Polaków, dopiero teraz Szczerba mówi o tym, że jego ugrupowanie chciałoby tego dokonać. Powodem jest, naturalnie, program 500+:

„Program 500 plus (…) dyskryminuje również część rodziny. (…) Dokonujemy przekształceń, by biedne rodziny jednym dzieckiem czy samotne matki otrzymały to wsparcie”

dam/TVP Info,wpolityce.pl,Fronda.pl



21.03.2017, 18:40