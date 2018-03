Szczecin: Pierwszy pogrzeb Dzieci Utraconych

Naszym wspólnym, niewątpliwym sukcesem i ogromną radością, jest doprowadzenie do realizacji jednego z naszych głównych celów – organizacji pogrzebu Dzieci Utraconych, który odbył się w poniedziałek 26 marca.

Nasze starania o organizację tego wydarzenia zajęły ponad 3 lata. To właśnie wtedy podjęliśmy pierwsze kroki – rozpoczęliśmy korespondencję z zachodniopomorskim oddziałem NFZ, szpitalami, Urzędem Miasta. Wszystko, aby poznać skalę zjawiska w naszym województwie i dowiedzieć się, jakie są dotychczasowe praktyki i procedury postępowania. Po wymianie wielu pism, po licznych spotkaniach z bardzo przychylnie nastawionym nam Panem Prezydentem Krzysztofem Soską, po naszych licznych chwilach zniechęcenia i poczucia niemocy, udało się! Najpierw powstał Grobowiec Dzieci Utraconych, a 22 lutego tego roku Prezydent Miast Szczecina wydał Zarządzenie w którym opisane zostały zasady sprawowania pogrzebu. I tak już 26 marca odbył się pierwszy w naszym mieście, uroczysty pochówek. Uroczystości przewodniczył Ksiądz Arcybiskup Andrzej Dzięga. Obecnych było ponad 80 osób, w tym wiele mediów, przedstawicieli władz miasta, osoby zaangażowane w tworzenie Grobowca i przede wszystkim liczni rodzice. Niektórzy z obecnych są rodzicami dzieci, które zostały tego dnia pochowane w Grobowcu.

Cała uroczystość była niezwykła, wzruszająca, piękna. Pisze do nas wielu rodziców z wdzięcznością za to wydarzenie. A to my jesteśmy wdzięczni – bez rodziców po stracie, nie bylibyśmy w stanie tego zrobić. To nasza największa siła i motywacja do działań. A my staramy się pomagać najlepiej, jak potrafimy. Już dziś zapowiadamy kolejny pochówek w pobliżu 15 października.



Dziękujemy wszystkim, którzy uczestniczyli w dzisiejszej uroczystości pierwszego pogrzebu Dzieci Utraconych - Jego Ekscelencji Księdzu Arcybiskupowi Andrzejowi Dziędze, obecnym księżom, władzom miasta, MOPRu, ZUKu, szpitalom, tak licznie przybyłym mediom oraz wszystkim, którzy przyczynili się do przygotowania i realizacji tego dzieła na różnych jego etapach.

Ale przede wszystkim dziękujemy Wam drodzy rodzice, że byliście w dniu tego ostatniego pożegnania. Bez Was nie byłoby to możliwe i tylko dla Was było to możliwe. Z serca Wam gorąco dziękujemy.

Zespół Fundacji Donum Vitae/informacja prasowa

Zdj. Kamila Kozioł

