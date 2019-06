,,Szatan próbował mnie zdobyć''. Została zgwałcona w wieku 18 lat. Wybrała życie zamiast aborcji

Marcin 27.6.19 17:19

Bardzo odważna dziewczyna... miała dwie opcje, równie możliwe do realizacji, wybrała życie

Jednej kobiecie dziecko do końca życia by przypominało traumę, i mimo matczynej miłości, mogła by popadać w skrajne emocje, w drugim przypadku ostateczne rozwiązanie, też by mogło doprowadzić, do tego samego

Dziecko jest lekarstwem na całe zło, i mimo że z tego zła powstało, samo jest niewinne, i warte tego by mu dać szansę...

Zuch dziewczyna :)