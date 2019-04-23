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Szatan. Kim jest i gdzie czyni największe spustoszenie? 23.04.2019, 17:40
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Szatan. Kim jest i gdzie czyni największe spustoszenie?

3Dodaj komentarz

  • Polak Ateista Dumny Gej 23.4.19 17:53

    🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈

    Trwa zbiórka dla Mikołaja wyrzuconego z domu przez matkę katoliczkę i ojczyma jednocześnie oprawcę Mikołaja. Chrześcijańscy zwyrodnialcy wyrzucili z domu 18-letniego syna z powodu orientacji seksualnej. Powiedz STOP katopropagandzie!

    Ludzie dobrej woli wpłacili dla Mikołaja już ❤️10950zł!❤️ - - -> https://zrzutka.pl/mikolajowi-na-start

    "Pewne małżeństwo, które przeczytało o Mikołaju na Facebooku, zaoferowało mu pokój w wynajmowanym przez siebie mieszkaniu na Powiślu za kwotę na tyle niską, że Mikołaja stać jest na to by uzyskać upragnioną niezależność. Renta po ojcu i alimenty o które będzie występował wystarczą w tej sytuacji na to, by dopóki się uczy mógł żyć godnie. Dla Mikołaja jest to bardzo ważne".
    Mikołaj jest również ofiarą ponad 10-letniej przemocy domowej ze strony ojczyma, na co była milcząca zgoda jego matki. Padł też ofiarą wielu innych nadużyć.
    Na co zostaną przeznaczone pieniądze? Pokój Mikołaja jest pusty, jest potrzeba zakupienia podstawowych rzeczy, potrzebne są także środki, by do czasu przyznania alimentów Mikołaj mógł jakoś funkcjonować."

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  • Polak Ateista Dumny Gej 23.4.19 17:53

    Zwryrodniały 👿katolicki👿 ksiądz-bydlak zaatakował geja w kościele, zdarzenie zostało nagrane https://www.facebook.com/watch/?v=421697275308089

    Ma szczęscie bydlak, że nie trafił na mnie. Na miejscu Mateusza zdzielibym tego psychola po mordzie. Katole z propagandą nienawiści nie mogą się powstrzymać nawet w święta....

  • Oczywiście kaczyzm to jego dzieło 23.4.19 18:19

    13 "Kaczyńskiego " zafundują nam podatnicy okradzeni z OFE ale to nie wszystko.Ustawę bowiem skonstruowano tak, że z 13. emerytury skorzystają również tysiące cudzoziemców, m. in. obywatele Ukrainy i Koreańczycy, którzy głosu w wyborach wcale nie oddadzą. „Wystarczy przez jakiś czas pracować i odprowadzać składki” – objaśnia w rozmowie z Rzeczpospolitą przedstawicielka ZUS. Nie trzeba w Polsce mieszkać ani posiadać polskiego obywatelstwa.
    Jak podaje ZUS, w 2018 r. na podstawie umów międzynarodowych wypłacał średnio blisko 184 tysiące emerytur i rent.

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