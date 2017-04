Szatan 'GENDER' chce uciszyć niewygodnego biskupa

reklama

Jesteś biskupem w Niemczech? Ośmielasz się wprost krytykować ideologię gender, albo homoseksualne związki? Niemiecka lewica zaraz ruszy do ataku!

Tak stało się w przypadku biskupa pomocniczego austriackiego Salzburga ks. Andreasa Launa, który na jednym z portali opublikował tekst, w którym przestrzegał przed zagrożeniami ideologii gender.

Tekst Launa oburzył niemieckich lewicowców do tego stopnia, że politycy Socjaldemokratycznej Partii Niemiec złożyli na biskupa doniesienie do prokuratury.

Laun w swoim tekście był bezkompromisowy, określając genderyzm mianem ideologii diabła.

„Diabłu w tym kłamstwie podoba się szczególnie to, że istnieją w pewien sposób upośledzeni mężczyźni i kobiety, którzy mają jakąś anatomiczną skazę lub odczuwają pociąg seksualny do własnej płci, co sprawia wrażenie potwierdzania jego kłamstw” - pisał.

Ten fragment rozsierdził lewicowców, którzy uznali słowa Launa za "przejaw pogardy". Jako że biskup w swoim tekście zachęcał wiernych do aktywnego przeciwstawiania się ideologii gender, w skardze złożonej do prokuratury doszukiwano się też znamion popełnienia przestępstwa i nawoływania do nienawiści.

Lewica domaga się kroków prawnych wymierzonych w biskupa. Czy ohydny atak gender okaże się skuteczny?

emde/pch24.pl

19.04.2017, 11:30