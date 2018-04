Szare kluski ziemniaczane- proste, tanie i... PYSZNE!!!

Koniecznie wypróbuj ten przepis na przepyszne, szare kluski ziemniaczane, a już nigdy nie zechcesz wrócić do "zwykłych" kopytek :-)

Szare kluseczki najlepiej smakują w połączeniu z kiszoną kapustą. Oto, czego potrzebujesz do tego pysznego, niedrogiego i dość prostego w przygotowaniu obiadu:

- 2 kg ziemniaków

- 1 jajko

- 2-3 szklanki mąki pszennej

- 1 cebula + 2-3 plastry wędzonego boczku /słoniny do omaszczenia klusek

- 3/4 kg kiszonej kapusty

- 2-3 plastry wędzonego boczku lub słoniny

- 1 liść laurowy

- kilka kulek ziela angielskiego lub 1/3 łyżeczki mielonego ziela angielskiego

- ok. 200 ml wody do duszenia kapusty

Cały przepis zobacz tutaj: